香港《明报》：暴力冲击立会大楼和平占领光环褪色

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
（11月20日社评）
示威者冲击立法会大楼，挑衅执勤警员，一幕幕非理性暴力冲击，完全偏离了占领运动标榜的和平理性非暴力，导致运动的道德光环暗哑失色。
今次占领行动，一度展示和平理性一面，获国际社会给予高度评价。可是，在示威者暴力冲击立法会大楼之后，运动便显得不再纯洁，更且成为暴力温牀。冲击一幕，政府认为是激进示威者的暴徒行为，建制派直指冲击者为暴徒，指摘最为严厉；泛民党派调门较低，只说冲击对运动造成负面影响，非常痛心，更声言与冲击者划清界线。
「双学」一直以和平理性非暴力为号召，团结了不少人参与运动，可是激进示威者冲击立法会大楼的暴烈行为，不单罔顾法纪，也漠视对其他人可能造成的危险，他们这些行径完全背离运动初衷，是彻头彻尾的暴力冲击。
另外，泛民阵营与「双学」就立法会议员「辞职公投」，取态不同；泛民有很大保留， 「双学」则积极推动。
今次暴力冲击，涉及的激进示威者是否就是占领者，仍待查证。事实上，社会上愈来愈多人要求占领退场。一个缺乏大多数市民支持的群衆运动，看不到有成功之望。
「双学」和泛民经常自诩代表市民发声，可是占领的正反取向那么清楚，他们到底把这些民意置于何地？ 「双学」和泛民有必要公开交代，目前还有何理据支持继续损害大多数市民利益而促使北京退让，就可以争取得有真正选择的民主普选。若没有使人信服的理据，占领运动就必须结束，让市民重过正常生活。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。