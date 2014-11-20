香港《明报》：暴力冲击立会大楼和平占领光环褪色

（11月20日社评）

示威者冲击立法会大楼，挑衅执勤警员，一幕幕非理性暴力冲击，完全偏离了占领运动标榜的和平理性非暴力，导致运动的道德光环暗哑失色。

今次占领行动，一度展示和平理性一面，获国际社会给予高度评价。可是，在示威者暴力冲击立法会大楼之后，运动便显得不再纯洁，更且成为暴力温牀。冲击一幕，政府认为是激进示威者的暴徒行为，建制派直指冲击者为暴徒，指摘最为严厉；泛民党派调门较低，只说冲击对运动造成负面影响，非常痛心，更声言与冲击者划清界线。

「双学」一直以和平理性非暴力为号召，团结了不少人参与运动，可是激进示威者冲击立法会大楼的暴烈行为，不单罔顾法纪，也漠视对其他人可能造成的危险，他们这些行径完全背离运动初衷，是彻头彻尾的暴力冲击。

另外，泛民阵营与「双学」就立法会议员「辞职公投」，取态不同；泛民有很大保留， 「双学」则积极推动。

今次暴力冲击，涉及的激进示威者是否就是占领者，仍待查证。事实上，社会上愈来愈多人要求占领退场。一个缺乏大多数市民支持的群衆运动，看不到有成功之望。

「双学」和泛民经常自诩代表市民发声，可是占领的正反取向那么清楚，他们到底把这些民意置于何地？ 「双学」和泛民有必要公开交代，目前还有何理据支持继续损害大多数市民利益而促使北京退让，就可以争取得有真正选择的民主普选。若没有使人信服的理据，占领运动就必须结束，让市民重过正常生活。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。