香港《经济日报》：不容暴力冲立会 占领尽快退场

（11月20日社评）

立法会昨凌晨遭示威者冲击，砸碎占领运动第一块玻璃，此暴力行径既令港人愤怒，亦损学运能量，须予谴责。占领运动失控苗头日益明显，发起组织必须力保和平，并尽快退场。

今次冲击立会事件的动机惹来诸般猜测，因冲击者声称要阻立会昨审议俗称「网络廿三条」的版权条例，此属子虚乌有。且部分带头冲击者在冲击后迅速逃走，留下后继而来的占领者与警方冲突，实极不负责任，既令占领运动蒙污，更有违本港社会对暴力行为零容忍的理念，必须予以谴责。

虽然泛民各政党、占中三子、学联等均对冲击事件批评以至谴责，要与冲击者划清界綫，但对公众而言，今次事件既衍生自占领运动，发起组织就须负责，不能单凭划清界綫，就将责任轻轻放低。

事实上，任何群众运动一旦变得旷日持久，就必须面对将行动进一步升级，又或凝聚力、感召力不断下跌的两难抉择。

正因如此，占领发起者必须有所担当。一方面，无论运动的纠察人员如何疲于奔命，仍必须尽最大能力阻止类似的冲击事件重演，避免占领者或警察因不明所以的冲突，受不必要的人身伤害。

法院已就多个占领区颁下禁制令，占领者实应藉此撤离，还路于民，将运动转化，以普遍港人可接受的形式，深化民主运动。若续坚拒退场，不但占领运动伤、香港社会势更伤，演成没有赢家只有输家的通输败局。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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