香港《经济日报》：不容暴力冲立会 占领尽快退场

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
（11月20日社评）
立法会昨凌晨遭示威者冲击，砸碎占领运动第一块玻璃，此暴力行径既令港人愤怒，亦损学运能量，须予谴责。占领运动失控苗头日益明显，发起组织必须力保和平，并尽快退场。
今次冲击立会事件的动机惹来诸般猜测，因冲击者声称要阻立会昨审议俗称「网络廿三条」的版权条例，此属子虚乌有。且部分带头冲击者在冲击后迅速逃走，留下后继而来的占领者与警方冲突，实极不负责任，既令占领运动蒙污，更有违本港社会对暴力行为零容忍的理念，必须予以谴责。
虽然泛民各政党、占中三子、学联等均对冲击事件批评以至谴责，要与冲击者划清界綫，但对公众而言，今次事件既衍生自占领运动，发起组织就须负责，不能单凭划清界綫，就将责任轻轻放低。
事实上，任何群众运动一旦变得旷日持久，就必须面对将行动进一步升级，又或凝聚力、感召力不断下跌的两难抉择。
正因如此，占领发起者必须有所担当。一方面，无论运动的纠察人员如何疲于奔命，仍必须尽最大能力阻止类似的冲击事件重演，避免占领者或警察因不明所以的冲突，受不必要的人身伤害。
法院已就多个占领区颁下禁制令，占领者实应藉此撤离，还路于民，将运动转化，以普遍港人可接受的形式，深化民主运动。若续坚拒退场，不但占领运动伤、香港社会势更伤，演成没有赢家只有输家的通输败局。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。