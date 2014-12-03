香港《明报》：三子前往自首走出占领泥淖

（12月3日社评）

占中三子宣布今日前往警署自首，践行他们发起占中运动的承诺。无论如何，占中三子是占领运动的始作俑者，他们择时而退，宣告整体运动已告踏入一个新阶段。

占中三子原先构思的占领模式，充满理想主义色彩。按他们的设想，参加占领的人都是道德高尚之士，然后以公民抗命方式，甘愿做出有限度牺牲，从而感召其他市民加入争取民主。不过，现实操作起来，情况与三子初衷有很大不同，特别是现实政治的群众运动，更非一厢情愿的「爱与和平」可以驾驭。三子触发的占领运动未能取得积极成果，但是在唤醒一向被认为政治冷感的年轻一代是否起到启蒙作用，可能还是比较正面的。

占领运动总有结束之日，运动暴露的问题却已铺开来，包括青年人对现状逆反，形成种种深层次矛盾等，都是需要纾解、匡正的困结。以特首梁振英与特区政府的政治能量、中央与特区相互信任的景况，能否应对处理，无疑是个严峻挑战；即使是香港内部癒合的具体事项，例如修补社会裂痕等能否顺利开展，对于当局也是考验。

占中三子今日自首，就政治层面，这是他们与占领运动关系的终结。不过，就法律层面，除了完成公民抗命承诺，按他们提出的四方面转化工作，首先是透过在法庭的抗辩，向社会解释抗命初衷，将普选与公民抗命议题带入不同群体；另外三个转化是到社区深耕细作，联同各个群体草拟社会约章（social charter），制订行动方案，以公民社会力量塑造属于人民的空间等。这些构思，不脱理想主义色彩，实践时会遇到什么问题，无从估计。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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