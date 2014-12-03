香港《星岛日报》：占中变“灾难” 三子难辞其咎

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
（12月3日社评）
占中三子终于宣布今天去自首了，在占领行动已经发展到流血冲突之后，这自首实在来得太迟，所能发挥的道德感染力已经所余无几。
他们将违法行为「正义化」，大力鼓吹「违法有理」的反法治意识，低估了这思潮一旦泛滥，便变成洪水猛兽，一发难收。结果，认同「违法抗争」的人愈来愈多，声势愈来愈浩大，运动再难以驾驭。在这时候，他们却把司机位让了给学生疯狂驾驶，自己又没有勇气及早呼吁群众跳离这失控的列车，任由大家自我感觉良好地留在车上，直至失事流血。
他们也许还以为乱局可以向政府施加更大的压力，逼其让步，因而抱侥幸之心，对风险睁一眼闭一眼；或为保自己头顶的光环，不愿意被同道人指为背叛运动，以至不敢公开向群众发出逆耳忠言。
三子表示占中启动后，已转为「雨伞运动」，意即以后发生的事与他们无关。这说法完全是卸责，运动对法治民生造成重大伤害，他们难辞其咎，应负上法律和道德责任，并接受制裁。
他们今次自首虽然迟来，总比拖到再发生暴力冲突后才自首为好。当初签署了占中意向书愿意为行动承担刑责者，超过3000人。本来这些人期望和平清场时被捕，现在大家知道和平清场是奢望。
一个已经背叛了爱与和平的运动，再已不值得大家投身，更不值得为此牺牲。如果仅为心中一口气，仍然坚持留守占领，为流血冲突提供温床，只会增加恨与暴力肆虐的机会，对香港伤害更大。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
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虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。