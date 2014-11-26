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路透中文国际短讯 | 2014年 11月 26日 星期三 09:57 BJT

香港警方周二对部分地区清场后爆发冲突 逮捕80名示威者

香港警方周二在持续冲突中逮捕了80名示威者，此前数千名示威者在当局对一示威地区进行部分清场后，再度设立路障。周二清场行动一开始并未遭遇什么抵抗，但示威者在晚间重新聚集，警方当日出动了数千警力。路透
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