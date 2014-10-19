焦点：香港示威者与警方在旺角地区再度爆发冲突

10月19日，香港防暴警察与旺角的民主示威者对峙。 REUTERS/Carlos Barria

路透香港10月19日 - 香港周日凌晨连续第二晚爆发暴力冲突，加剧当局与示威者之间的僵局。

这是1997年香港回归以来港府面临的最严重政治危机，示威活动已经进入第四周，迄今尚看不到明确的解决迹象，尽管港府与香港学联代表定于周二将举行两小时的会面。

“除非周二的两小时会谈取得某种突破，我担心僵持局面恐将恶化，”香港教育学院教授Sonny Lo对路透表示。“我们恐怕会进入更为棘手的新阶段。”

在人口密集的旺角地区，周日凌晨示威者发起新的午夜攻击，突然戴上头盔和护目镜，然后向前尝试拉开将他们隔离在道路一侧的金属路障。

数百名警察开始驱赶举着雨伞抵挡胡椒喷雾的示威者。在示威者的叫骂声中，出现暴力冲突，警方然后举着防暴盾牌涌向前，迫使示威者退后。

一名穿着白色T恤衫、带着护目镜的示威者被警棍击伤头部流血。几名示威者被带走。远处停着数辆配备高压水枪的消防车，但警方并未动用。

就在冲突爆发前几小时，香港特首梁振英表示，政府计划下周二与学联代表会面。会面过程将现场直播。

人民日报周日发表署名文章指出，从“占中”开始谋划的那一天起，组织者和幕后操控者就抱着不可告人的“港独”阴谋，打着“民主”“自主”“自决”的幌子把无辜的学生和市民推上前线。

文章称，香港是一块福地，决不能让少数人的“占中”阴谋断送来之不易的繁荣稳定。

8月中国全国人大决定，从2017年起香港特别行政区长官选举可以实行普选产生的办法，行政长官候选人为二到三名，均须获得提名委员会全体委员半数以上的支持。学联等占领人士对此表示不满，要求实现全面民主。

除旺角外，在港府附近的一条主要道路上仍是帐篷的海洋，有约一千名示威者仍在此露营。(完)

(编译 王兴亚；审校 李爽)

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