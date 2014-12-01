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时事要闻 | 2014年 12月 1日 星期一 09:09 BJT

香港占中示威者试图包围政府总部 与警方发生冲突

路透香港12月1日 - 香港警方周一凌晨以警棍和胡椒喷雾试图驱散数以千计意图包围政府总部的示威者。

示威者呼应了两个学生团体把抗议行动升级的诉求，这或许是最近几周以来最激烈的警民冲突。

这些示威者呐喊着“包围政府总部”等口号，周五深夜就在金钟占据香港特首办公室前方的一条主要道路。

在混乱的场面中，数以百计的镇暴警察以胡椒喷雾及警棍驱散民众。在一处冲突特别激烈的场面中，甚至冒出催泪瓦斯的烟雾。

警方表示，至少逮捕了18个民众。

尽管政府总部外的龙和道周一凌晨相当迅速的清场，但许多群众仍拒绝离去，并持续抗拒警方的封锁线，呼喊“我们要真普选”的口号。

还有其他民众手持象征占中示威活动的黄伞，对抗警方的警棍及胡椒喷雾。(完)

(编译 李婷仪 审校 龚芳)

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