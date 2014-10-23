《文汇报》：市民开路合法合理 警方更应执法护法

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（10月23日社评）
有的士业团体昨日联同律师及执达吏到旺角，宣读高院颁发的禁制令，动手拆除部分路障，遭到占领行动示威者反对阻止。运输业界人士饱受「占中」瘫痪交通之苦，申请法庭禁制令清除路障，是合法合理之举。示威者漠视禁制令，藐视法庭，警方应严正执法，保障市民人身财产安全和社会秩序。
「占中」行动持续20多日，旺角的交通干道长期被堵塞，的士、小巴等运输业界生计大受影响，普罗市民怨声载道。运输业界团体忍无可忍，自发向法庭申请禁制令，要求示威者还路于民，遵循法律途径维护业界和公众利益，亦代表广大市民对占领行动乱港扰民表达强烈不满。
禁制令由法庭签发，体现法治体制的权威。根据香港法律，违反禁制令可被视为藐视法庭，罪成可被判囚。但是，从昨日运输业界执行禁制令的情况来看，示威者完全不把禁制令放在眼里，司法权威遭到严峻挑战。
良好法治，除了体现在法庭公正独立的判决外，法庭的裁决能否忠实地执行也是重要保障。为了公共安全着想，防止爆发市民与示威者的大规模冲突，执法机关有责任切实执行禁制令。
法治是香港市民安身立命的保障，法庭颁发禁制令正是出于维护公众安全和利益的考虑。但是，有反对派议员竟然替示威者抗拒禁制令出头狡辩，再次暴露反对派议员为了政治目的，不惜破坏法治，激化矛盾，撕裂社会，把香港引向无法无天之地。反对派议员砸毁香港的法治招牌，必将会受到选民的惩罚。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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