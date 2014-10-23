《文汇报》：市民开路合法合理 警方更应执法护法

（10月23日社评）

有的士业团体昨日联同律师及执达吏到旺角，宣读高院颁发的禁制令，动手拆除部分路障，遭到占领行动示威者反对阻止。运输业界人士饱受「占中」瘫痪交通之苦，申请法庭禁制令清除路障，是合法合理之举。示威者漠视禁制令，藐视法庭，警方应严正执法，保障市民人身财产安全和社会秩序。

「占中」行动持续20多日，旺角的交通干道长期被堵塞，的士、小巴等运输业界生计大受影响，普罗市民怨声载道。运输业界团体忍无可忍，自发向法庭申请禁制令，要求示威者还路于民，遵循法律途径维护业界和公众利益，亦代表广大市民对占领行动乱港扰民表达强烈不满。

禁制令由法庭签发，体现法治体制的权威。根据香港法律，违反禁制令可被视为藐视法庭，罪成可被判囚。但是，从昨日运输业界执行禁制令的情况来看，示威者完全不把禁制令放在眼里，司法权威遭到严峻挑战。

良好法治，除了体现在法庭公正独立的判决外，法庭的裁决能否忠实地执行也是重要保障。为了公共安全着想，防止爆发市民与示威者的大规模冲突，执法机关有责任切实执行禁制令。

法治是香港市民安身立命的保障，法庭颁发禁制令正是出于维护公众安全和利益的考虑。但是，有反对派议员竟然替示威者抗拒禁制令出头狡辩，再次暴露反对派议员为了政治目的，不惜破坏法治，激化矛盾，撕裂社会，把香港引向无法无天之地。反对派议员砸毁香港的法治招牌，必将会受到选民的惩罚。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。