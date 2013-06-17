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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 17日 星期一 13:41 BJT

数百名香港民众游行 声援斯诺登

数百名权益和政治活动人士周六在香港游行，要求当局保护爱德华·斯诺登。斯诺登披露了美国的电子监控项目，据信目前正藏身香港。游行者聚集在美国领事馆外，高呼口号，谴责美国针对大陆和香港的间谍活动，但相比针对其他权利和政治问题的抗议，此次游行的规模不算大。路透
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