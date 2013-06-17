数百名香港民众游行 声援斯诺登

数百名权益和政治活动人士周六在香港游行，要求当局保护爱德华·斯诺登。斯诺登披露了美国的电子监控项目，据信目前正藏身香港。游行者聚集在美国领事馆外，高呼口号，谴责美国针对大陆和香港的间谍活动，但相比针对其他权利和政治问题的抗议，此次游行的规模不算大。路透