《文汇报》：政府释最大诚意 学联应适可而止

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
（10月22日社评）
特区政府与学联代表昨日就政改展开首轮对话，双方互相尊重，各自坦率表达意见，气氛理性平和。政府不仅强调本港普选的宪制基础，而且以最大的诚意和善意回应学联的诉求，既承诺向中央提交报告，又计划成立「多方平台」让学生和年轻人一起商讨政改。学联不要轻率否定政府的努力，而应懂得适可而止，及早结束违法的「占领行动」。
在对话中，政府作出四点回应：一是在全国人大常委会决定框架下，2017年普选仍有相当空间处理具体问题，例如提名程序及选举方法，望下一轮谘询，和市民共同寻找最大空间；二是重申2017普选办法绝非终局，以后可进一步完善选举办法；三是成立一个讨论政改的「多方平台」，让学生和年轻人一起商讨政制发展；四是承诺政府会提交报告，向中央反映自8月底以来香港社会的意见。
学联要求特区政府向人大提交有关政改的「补充报告」。在政改五步曲的规定中，根本不存在「补充报告」的程序。如今政府决定向中央提交「民情报告」，既没有违反宪制程序，又满足了学联要求，足以显示政府重视与学联的对话，愿意把香港最新的民情民意，如实向中央反映。
政府已尽最大可能对学联作出了合法、合情、合理的回应，亦强调沟通大门仍开。希望学联能感受到政府的诚意和善意， 以市民福祉为依归，以香港的大局着想，不要再节外生枝，而应积极回应政府的建议，与政府共同努力，早日结束「占中」导致的混乱，让香港重回正轨。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
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虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。