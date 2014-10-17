香港《经济日报》：珍惜对话契机 求小同再商大异

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（10月17日社评）
港府昨称拟在下周重启与学生对话，其实港府与学生皆有沟通意愿，惟彼此立场分歧仍大，对话之路极崎岖。双方应先在争议较小议题上谋求共识，建立基础逐步化解政改尖锐纷争。
港府并不希望占领无日无之，既令施政几陷瘫痪，街头冲突频爆更将不断挫伤港府管治威信。且事态若续拖延，警民噪动情绪日益升温，港府深忧类似昨凌晨有警员疑对示威者滥用私刑的事件再爆，令民怨火上加油，占领事件愈拖愈难收科。
且学生亦深知，长时间的占领已令占领者身心俱疲，体力与精神皆达临界点。学生组织亦有打算筹谋转机，以光荣退场。
然而，虽然港府与学生有共同意愿与目标，藉对话让占领事件和平落幕，惟这条对话之路并不易走。皆因双方各有包袱，基本立场仍南辕北辙，分歧仍极大。
故港府与学生重启对话的关键，是寻求适合切入点，以达致有意义、有建设性的对话，而非彼此宣示自己的强硬立场、互数不是后，就拉倒收场。
此须港府与学生，本着先求小同、再商大异的原则，先就一些争议较少的议题，如检讨警方在占领行动期间的执法争议、安排其他示威场地让学生和平合法示威，以至建立一个中长期的官民沟通机制等。
无论港府以至占领者必须明白，公众极期望占领事件可尽快和平落幕，弥合社会撕裂，双方必须放下成见，莫再企硬，令失而复得的对话契机，再度失诸交臂。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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