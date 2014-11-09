香港前特首董建华称中国不会改变对民主的立场--报载

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透香港11月9日 - 周日一份报纸报导，香港首任行政长官董建华表示，中国共产党领导人不会对学生们的民主诉求做出让步，明显回应了学生们要求董建华担任协调人的建议。
香港示威活动领袖周四提出，让一位有声望的中间人比如前特首董建华帮助协调安排前往北京。
董建华的发言人对香港南华早报表示，董建华指出，中央政府理解香港存在不同看法，“全国人民代表大会常务委员会在8月31日的决定不会改变。”(完)
(编译 李爽 审校 李春喜)
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路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。