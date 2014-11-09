版本:
中国
时事要闻 | 2014年 11月 9日 星期日 18:51 BJT

香港前特首董建华称中国不会改变对民主的立场--报载

路透香港11月9日 - 周日一份报纸报导，香港首任行政长官董建华表示，中国共产党领导人不会对学生们的民主诉求做出让步，明显回应了学生们要求董建华担任协调人的建议。

香港示威活动领袖周四提出，让一位有声望的中间人比如前特首董建华帮助协调安排前往北京。

董建华的发言人对香港南华早报表示，董建华指出，中央政府理解香港存在不同看法，“全国人民代表大会常务委员会在8月31日的决定不会改变。”(完)

(编译 李爽 审校 李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐