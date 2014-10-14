香港警察开始拆除示威区金钟道的路障--路透目击者

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透香港10月14日 - 路透目击者称，大约200名香港謷察，当中部分带备电锯，周二在接近政府总部的金钟道移除由民主示威者设置的路障。
上百名身份不明者周一试图拆除示威者设在香港中心区的路障，并与示威者发生冲突。
警务处高级警司除伟雄在清拆行动开始前向记者表示，金钟道占领人士设立的加固障碍物，影响公众安全，警方谴责有关行为，决定采取行动清除路障。
主要由学生发起的占领示威活动已踏入第17日。他们要求实现全面民主，并要求特首梁振英下台。此前北京在8月决定，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员筛选，并得到半数支持才能成为正式候选人。（完）
(编译 雷美珍；审校 屈桂娟)
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