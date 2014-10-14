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时事要闻 | 2014年 10月 14日 星期二 10:35 BJT

香港警察开始拆除示威区金钟道的路障--路透目击者

路透香港10月14日 - 路透目击者称，大约200名香港謷察，当中部分带备电锯，周二在接近政府总部的金钟道移除由民主示威者设置的路障。

上百名身份不明者周一试图拆除示威者设在香港中心区的路障，并与示威者发生冲突。

警务处高级警司除伟雄在清拆行动开始前向记者表示，金钟道占领人士设立的加固障碍物，影响公众安全，警方谴责有关行为，决定采取行动清除路障。

主要由学生发起的占领示威活动已踏入第17日。他们要求实现全面民主，并要求特首梁振英下台。此前北京在8月决定，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员筛选，并得到半数支持才能成为正式候选人。（完）

(编译 雷美珍；审校 屈桂娟)

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