香港政府对部分示威地点展开清场（更新版）

11月18日，法警携禁令开始在香港部分抗议现场进行清场，一名头戴口罩的示威者爬上路障。 REUTERS/Tyrone Siu

(新增细节)

路透香港11月18日 - 香港政府周二开始对被占领近两个月的市中心示威营地展开部分清场，但主要示威地点大部分仍不受影响。

目击者称，约有30名法院法警抵达金钟地区毗邻港府的中信大厦，准备应大厦所有者的请求，强制执行法庭清理街道的裁决。

工人使用切割机清除路障时有关部门人员站在现场。警方表示，大厦所有者雇佣了这些工人清除路障。

“我们将本着和平和非暴力的原则行事，”学民思潮(Scholarism)的召集人黄之锋表示。学民思潮是两个领导此次示威活动的学生团体之一。

“我们不会找警方争论。如果他们清除停车场外的路障，我们会接受。如果他们清除其他地区的路障，就太令人失望了。”

一些示威者将帐篷内的枕头、毛毯和其他物品打包，转往其他示威区域。

“我们的计划是不采取任何行动，静观其变，”25岁的示威者Gary Yeung表示，“事先约定好的区域很好，之外的情况就不太好了。这次是和平示威，所以我们不会反击。”

中信大厦附近区域已被金属路障包围，阻断了去往附近中环商业区的通勤路线。(完)

(编译 王颖；审校 徐文焰)

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