香港占中活动发起人敦促学生撤离 并计划周三向警方自首

路透香港12月2日 - 香港“占中”运动发起人周二呼吁支持民主的积极分子撤离港府总部附近的主要抗议地点，并表示他们将向警方自首。

香港大学法律教授戴耀廷敦促抗议者回家，而数小时之前，学生领袖黄之锋号召示威者在市中心重新集结，要求给予更大的民主。

在与占中运动发起人之一--香港中文大学社会学教授陈健民和朱耀明牧师的记者会上，戴耀廷说他们不是单方要求撤离，而是形势变得很危险，才敦促学生撤离。

戴耀廷说，“我们可以看到，前排的警官似乎已经失控。”他还说警官会进一步失控，他担心有人会受重伤。

他们说，计划周三就在抗议活动中所担任的角色向警方自首。香港政府称抗议活动为非法。

戴耀廷说，警方有可能将他们拒之门外。(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。