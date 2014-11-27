香港学生运动领袖黄之锋被禁止进入旺角抗议地区

路透香港11月27日 - 香港警方在旺角清场行动中逮捕的学生运动领袖黄之锋周四被禁止进入旺角的一大片地区，作为其获得保释的条件。

香港警方过去两天在旺角的清场行动中逮捕了超过100人，其中包括黄之锋、梁国雄和岑敖晖。黄之锋所属的学生组织--学民思潮确认了法院的禁令。（完）