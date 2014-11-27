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时事要闻 | 2014年 11月 27日 星期四 15:56 BJT

香港学生运动领袖黄之锋被禁止进入旺角抗议地区

路透香港11月27日 - 香港警方在旺角清场行动中逮捕的学生运动领袖黄之锋周四被禁止进入旺角的一大片地区，作为其获得保释的条件。

香港电台称，立法会议员梁国雄也被禁止进入旺角地区。黄之锋和梁国雄被控阻碍法院执达，他们没有认罪。

他们1月14日将再次出庭。

香港警方过去两天在旺角的清场行动中逮捕了超过100人，其中包括黄之锋、梁国雄和岑敖晖。黄之锋所属的学生组织--学民思潮确认了法院的禁令。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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