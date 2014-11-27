香港学生运动领袖黄之锋被禁止进入旺角抗议地区

安徽省副省长周春雨涉嫌严重违纪接受组织审查--中纪委
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）
路透香港11月27日 - 香港警方在旺角清场行动中逮捕的学生运动领袖黄之锋周四被禁止进入旺角的一大片地区，作为其获得保释的条件。
香港电台称，立法会议员梁国雄也被禁止进入旺角地区。黄之锋和梁国雄被控阻碍法院执达，他们没有认罪。
他们1月14日将再次出庭。
香港警方过去两天在旺角的清场行动中逮捕了超过100人，其中包括黄之锋、梁国雄和岑敖晖。黄之锋所属的学生组织--学民思潮确认了法院的禁令。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）
路透东京4月26日 - 日本负责2011年大地震和福岛核灾难灾后重建的复兴大臣今村雅弘周三辞职，他之前表示，这次灾难幸好发生在东北地区而不是东京地区。
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。