香港《星岛日报》：双学不即撤 将成“历史罪人”

（12月5日社评）

学联发动围堵政府总部行动失败，领袖声称会在一星期内决定留守还是撤离。经过连番失误和挫败后，双学已失去＂再战＂的各种条件，双学为了追随者和市民的安全，不宜再拖泥带水，应尽快宣布退场。

占领行动发展至今，已失去了法律、道德和民意基础。首先，这个本来就违法的行动，在法庭颁出禁制令后，再坚持下去对法治的破坏已毋庸置疑。此外，运动戴着＂违法达义＂的道德光环，但是行动要社会付出超乎合理的代价，牺牲大众利益，再加上提供了平台让激进分子乘机捣乱，道德力量已经极为薄弱。

占领行动持续下去，不但无法达到公民提名特首候选人的目标，而且民怨正进一步扩大，已成为民主运动的负资产。这不仅影响泛民选票，且加深民众对运动的反感。如果他们还坚持不撤，民怨只会积得更深，等于为民主运动自掘坟墓，日后要落区＂深耕＂，将难上加难。

事到如今，和平清场已是奢望。占领区内的激进分子，不会听从学生领袖指挥，势将以武力顽抗，暴力冲突难以避免。学生领袖如果不肯提前带人离场，把支持者的痛楚甚至鲜血作为自己一意孤行的代价，他们头顶上本已黯淡的光环，终会换上＂历史罪人＂的恶名。

事到如今，双学领袖不能再犹豫，须尽快在＂撞车＂前把运动转向，并且和泛民、中立学者一起，以包容的心态，重新创造与政府进行政制对话的良性互动空间。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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