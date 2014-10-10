综述：数千香港示威者再度聚集 早前政府取消对话

路透香港10月10日 - 数千名示威者周五再度于香港中心地带集结，要求他们的民主主张。上日香港政府取消了原定与学生的对话。

示威者携带了帐篷，表明做好了长期准备，尽管警方则要求移除阻挡进出金融中心主要道路的障碍物。

警方表示，将在适当时候采取行动，但未透露采取什么行动。

“我刚刚在桥下搭起帐篷，一有时间我就会过来，”23岁的Wong Lai-wa说。“白天我可能要回学校，但我会尽量过来。”

示威者准备的供给很多，供应点储备了水、饼干、面条和麦片等必需品。

在旺角，集结的人群已经超过1,000人。

周四香港政府取消与学生的对话，与此同时香港亲民主议员要求对特首梁振英在公司任职期间收取640万美元资金一事进行反腐调查。

澳洲媒体Fairfax本周披露，澳洲一工程公司向梁振英支付款项。

中国对香港采取“一国两制”的方针，并明确普选是最终目标。

香港特区政府政务司司长林郑月娥称，取消对话是因为学生要求普选权，这不符合基本法，而且他们“非法”占据和集会。

中国政府称这次抗议活动非法，周五还批评美国国会向示威者发出了“错误的信号”。

美国国会中国问题执行委员会周四向国会提交的报告称，美国应增加对香港民主活动的支持并推进普选。

媒体报导称，一名学生领袖表示，如果政府允许示威者使用公民广场(Civic Square)，示威者将考虑移除一些路面的路障。

在主体由年轻人组成的示威者占领街道的同时，他们在立法会中的支持者也在向政府施压。(完)

(编译 田建华/洪曦; 审校 李春喜)

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