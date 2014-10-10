综述：数千香港示威者再度聚集 早前政府取消对话

焦点：万一法国周日选举结果爆冷 欧盟并没有“B计划”--外交人士
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
路透香港10月10日 - 数千名示威者周五再度于香港中心地带集结，要求他们的民主主张。上日香港政府取消了原定与学生的对话。
示威者携带了帐篷，表明做好了长期准备，尽管警方则要求移除阻挡进出金融中心主要道路的障碍物。
警方表示，将在适当时候采取行动，但未透露采取什么行动。
“我刚刚在桥下搭起帐篷，一有时间我就会过来，”23岁的Wong Lai-wa说。“白天我可能要回学校，但我会尽量过来。”
示威者准备的供给很多，供应点储备了水、饼干、面条和麦片等必需品。
在旺角，集结的人群已经超过1,000人。
周四香港政府取消与学生的对话，与此同时香港亲民主议员要求对特首梁振英在公司任职期间收取640万美元资金一事进行反腐调查。
澳洲媒体Fairfax本周披露，澳洲一工程公司向梁振英支付款项。
中国对香港采取“一国两制”的方针，并明确普选是最终目标。
香港特区政府政务司司长林郑月娥称，取消对话是因为学生要求普选权，这不符合基本法，而且他们“非法”占据和集会。
中国政府称这次抗议活动非法，周五还批评美国国会向示威者发出了“错误的信号”。
美国国会中国问题执行委员会周四向国会提交的报告称，美国应增加对香港民主活动的支持并推进普选。
媒体报导称，一名学生领袖表示，如果政府允许示威者使用公民广场(Civic Square)，示威者将考虑移除一些路面的路障。
在主体由年轻人组成的示威者占领街道的同时，他们在立法会中的支持者也在向政府施压。(完)
(编译 田建华/洪曦; 审校 李春喜)
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路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。
防范股市、债市和欧元剧烈震荡的成本在本周已经飙升，因民调显示选情胶着，投资人担心会再次出现预料不到的选举结果；而这样的结果可能打乱风险资产今年强劲开局的局面。