香港占中示威者周日将投票 表决是否支持政府所提之改革提议

路透香港10月24日 - 香港占中示威活动进入第五周，亲民主派示威者周五表示，将就此前已遭他们拒绝的政府提议进行非正式投票。

在周末人潮可能增加的情形下，学生领袖周四晚间宣布，将就政府于周二与学联对话中所提出的改革提案，在示威者间进行电子民调；周二的对话仍未能打破僵局。

学联秘书长周永康周四深夜对示威者表示，政府老是说学生无法代表广场上的民众和香港人民，所以在这里要让学生的声音被听见，明确告诉政府方面学生的想法。

示威者在投票中将被问及是否支持“向国务院港澳办提交‘民情报告’”及“成立‘多方平台’”两项议题，并希望藉由收集民意来增加谈判筹码。

周二的港府与学联对话是政府态度首度出现转圜，仅管外界原本就不认为会有太大突破。

在学生领袖满怀失望结束对话之后，周日的投票可能是示威者首次提出较为具体的回应。他们计划在周一把投票结果交给政府。

“我已做好随时投票的准备。我的要求从未改变，但我对政府的期待已经变低了，”在主要示威据点一位帮忙管理物资站的21岁示威者Lau Wah说。

本周日的投票暂只定于在“占领区”的示威者，参加投票者必须提出电话号码及香港身分证做为投票登记。(完)

(编译 李婷仪 审校 张明钧)

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