综述：香港示威人士解除对港府的包围 誓言继续占领中环

10月4日，在香港反“占中”示威者试图清除旺角一条主要街道上的路障之时，泛民示威者呼吁进行加固。 REUTERS/Carlos Barria

路透香港10月5日 - 在担心警方镇压的情形下，香港示威者对政府的压力做出让步，称将会解除对主要政府大楼的包围，但多位学生领袖准备在香港的核心地带进行摊牌。

成千上万的示威者过去一周在香港各地发起静坐活动，要求香港行政长官梁振英下台，以及争取在2017年举行真正的普选。

梁振英周六稍晚警告称，“占领中环”行动可能“失控，对公共安全及社会秩序造成严重后果。”

学生、抗议团体、以及香港市民向北京当局示威，成为中国中央政府25年以来所面临的最大政治挑战。

示威活动已经给香港商业界造成不确定性，并导致港股上月下跌超过7%。中国官方斥责这些活动非法。

香港财政司司长曾俊华周日在他的博客上表示，目前正值香港的关键时刻，他最担心的是“金融基础及核心价值难免会被动摇”。

梁振英发布声明指出，“现在最迫切的，是在星期一，政府总部的出入通道必须恢复畅通，3,000名政府人员可以顺利上班，服务市民。”

占中行动的发起人之一戴耀廷在周六稍晚的一次大型集会上表示，示威者应该顺从政府的要求。

“我们的目标是梁振英，不是其他政府官员。让开通道，梁振英就没有理由或藉口清场，也没有办法散播不实谣言，”他向在场许多手持智能手机当作手电筒的年轻人说道。

学生领袖暗示，他们已经准备好要在香港的中心地带进行摊牌；在市中心的示威活动发起后，便迅速蔓延至其他三个地区。

“未来几天我们必须小心注意。面对暴力我们必须坚定勇敢。这只是暴风雨前的宁静，但今晚香港民众和我们站在一起，证明我们的力量，”香港学联会秘书长周永康周六稍晚表示。

在周五旺角发生冲突之后，学生团体取消了与政府进行对话的计划。他们指责政府与黑道串通，策划了这场冲突。

周永康保留了再进行对话的可能性，条件是示威地点的警务监管改善。

昨晚旺角持续有零星的冲突，警察动用了胡椒喷雾和警棍。

“我们要在这里待多久？直到我们赢得这场斗争，”在旺角19岁的学生Jericho Li告诉路透。“我认为我们不会撤离。这里所有的人都已经(为结果)做好准备。”

过去一周示威人数时增时减，情绪在混乱与平静间拉锯，并带有种近乎嘉年华会的氛围，有示威者弹起吉他、敲起了鼓，另一些人在跳舞。在金钟，周六晚间有上万人示威，到周日凌晨已经减少到数百人，许多人回家休息准备晚上再来。

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**民众支持减弱**

抗议活动使香港多个地区陷入停滞，而往常这时本应是繁忙的假日购物旺季。许多市民现在希望抗议活动结束，或转移到其他地区，以便上班族、企业和学校能够恢复正常。

“我倒想支持学生，因为他们的主张和动机都是好的，但我现在认为有些人脱离了正确方向，”36岁的公司培训人员Grant Yip表示。

“三四天前，政府撤离防暴警察时我们就应该撤出，那样我们可能得到更多的公众支持。政府在离间民众，”他说。

中国官方的《人民日报》周日在评论员文章中称，对于民主的进程存在误解。

“这些不是民主与非民主之争，而不过是对民主实现形式与落实方式理解的不同。说到底，中央才是香港民主最有力的支持者。”《人民日报》称。(完)

(编译/审校 张明钧/李春喜)

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