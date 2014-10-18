焦点：香港示威者重新占领旺角部分区域

10月17日，香港民主示威者手持雨伞，在旺角与警察对峙。 REUTERS/Carlos Barria

路透香港10月18日（记者 Donny Kwok/Yimou Lee） - 香港示威者周六凌晨重新占领旺角部分区域，对抗试图用胡椒喷雾和警棍驱散人群的防暴警察。

在旺角地区，有约一千名示威者帮助树立新的路障。警察用警棍敲打示威者的雨伞后，有示威者大声指责警察。

示威者周五晚试图突破警察防线，用雨伞抵挡胡椒喷雾。

警察试图用警棍驱散人群，并与活动人士发生激烈冲突，但后来被迫后退，此时旺角交通重新疏通了还不到24小时。

聚集人群达数千人，他们高喊“占领旺角！”“我们要真普选”等口号。港府声明中称，有26人被捕，15名警员受伤。

20岁的学生Fish Tong,说：“警察无权把我们赶走，我们在这里是为了拿回本该属于我们的。”

香港特首梁振英已表示，政府希望最快于下周与香港学联代表会面。他并重申，修改基本法或要人大委员会撤回决定，都不是务实或符合香港宪制框架的做法。

8月中国全国人大决定，从2017年起香港特别行政区长官选举可以实行普选产生的办法，行政长官候选人为二到三名，均须获得提名委员会全体委员半数以上的支持。学联等占领人士对此表示不满，要求实现全面民主。

18岁的黄之锋周五晚对着鼎沸的人群说：“我们会留下来，抗争到底。”

周五凌晨，数百名警察突击清除旺角占领区的路障，并驱散示威者。这次突击行动对警方而言风险颇大，之前警方因用催泪瓦斯和警棍驱散示威者、且有视频拍到警员殴打示威者而受诟病。在旺角起初看来颇为顺利的清理路障行动，现在看来似乎引发了强烈反弹。

对抗升级，表明香港警方面临两难境地，既要执法，又要避免激怒示威者。

除旺角外，在香港政府总部附近的一条主要道路上仍是帐篷的海洋，有约一千名示威者仍在此露营。

虽然港府已表态希望最快下周与学联代表会面，但多数人认为，若当局不作出更明确的让步，僵局难以打破。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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