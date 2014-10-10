《焦点》港府取消对话 学生未见退缩

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港10月10日（记者 郭经伟） - 香港学生示威者周五表示，他们决心为争取完全民主继续举行示威活动。香港政府取消原定今日与学生的对话，并未令后者退缩。

香港亲民主议员要求对特首梁振英在公司任职期间收取640万美元资金一事进行反腐调查。

香港政务司司长林郑月娥表示，学界代表坚持争取违反基本法的公民提名，并趁会面号召更多市民集结，扩大堵塞。她表示，与香港学联对话的基础已被动摇，暂不与学联代表会面。

周五早间，数百名示威者在中环扎营。很多人预计港府的立场将导致周五晚些时候和周末示威人数猛增。

17岁的“学民思潮”领导者黄之锋称，今天下班、放学后，金钟肯定会挤满人。

学生示威的主要地点在金钟。黄之锋指出，计划晚间7:30(1130 GMT)开始在金钟举行集会。

目前，示威人数已经从之前的高峰减少到几百人。活动人士仍设法在一些主要道路保留路障，这让一些香港市民感到不满。

“这是我们年轻时必须要做的事，这是用短期痛苦换取长期收获的过程，”18岁的大学生John Wong说。

媒体报导称，一位学生领袖称，如果政府让抗议者使用政府总部附近的公民广场，他们会考虑撤掉在一些路段的路障。

周五时示威者的补给站储备充足，有饼干、谷类食品和水，表明他们决心继续示威，直至政府对示威者的要求作出回应。（完）