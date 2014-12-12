香港《文汇报》：警方清场成功 “占中”彻底失败

（12月12日社评）

金钟清场异常成功，至少具有两方面的重要意义：一是充分显示了警方专业文明的素质；二是标志着违法“占中”彻底失败，困扰香港的“占领噩梦”终于画上句号。

警方继旺角清场成功后，昨天在中环金钟地区的清场行动取得更大的成功，一举结束旷日持久的违法“占中”。

金钟清场可以说是“超顺利”、“超成功”，警方确实展现了专业文明的素质，赢得了市民的认可和赞赏。“占中”行动由始至终，警方一直成为舆论焦点，备受压力，但警方忍辱负重，不辱使命，维护法治。警方在拘捕行动中的确做到了尽可能不用武力，十分温和地挽走或抬走示威者。警方以最大的克制和忍让，实现了大规模动乱以和平清场结束的奇迹。警方昨日高透明度的清场行动，也让专门鸡蛋里挑骨头的外国传媒无从挑剔，清场行动终和平顺利有秩序地进行，结束无法无天的“占中”。这说明香港警队是世界公认最优秀的警队之一，是香港社会安宁和繁荣稳定的守护神。面对近年来暴力政治泛滥，社会理应支持警方执法，以维护法治和港人福祉。

违法“占中”从一开始就是一场与民为敌的行动，数以百万计市民的生活生计受到影响，许多行业受到冲击。示威者公然挑战警方执法，将法庭禁制令视如无物，有组织有计划地暴乱，大规模破坏法治。两个多月来祸港殃民的非法“占中”，丧尽人心、天怒人怨，这注定了“占中”必定失败。警方清场成功，也是因为得到强大民意的支持。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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