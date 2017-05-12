香港第一季GDP按年增长加快至4.3% 因环球需求转强

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透香港5月12日 - 香港政府周五公布，今年第一季本地生产总值（GDP）按年增长4.3%，高于去年第四季经修订3.2%的增长；而经季节性调整后，第一季实际GDP按季上升0.7%。
政府署理政府经济顾问欧锡熊在新闻稿称，随着环球需求情况增强，第一季的经济增长实际增长数字较预期为佳，并保持自去年第二季开始呈现的向好势头。此外，全球经济环境继续改善，外部需求因而持续转强。就业情况良好，加上营商气氛好转，内部需求亦保持强韧。
基本通胀率在第一季进一步回落至1.4%，上一季为2.1%。
欧锡熊称，监于环球经济前景仍存在不少变数，对2017年实质GDP增长预测在今轮覆检中维持不变，为2-3%。倘若环球经济在未来一段时间持续改善，而众多的下行风险因素没有发生，香港经济表现或将较现时的预测为佳。
政府此前预测，2017年GDP增速将略加快至2-3%，2016年则为1.9%；今年的基本平均通胀率为2%，整体通胀率为1.8%。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。