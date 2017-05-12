香港第一季GDP按年增长加快至4.3% 因环球需求转强

路透香港5月12日 - 香港政府周五公布，今年第一季本地生产总值（GDP）按年增长4.3%，高于去年第四季经修订3.2%的增长；而经季节性调整后，第一季实际GDP按季上升0.7%。

政府署理政府经济顾问欧锡熊在新闻稿称，随着环球需求情况增强，第一季的经济增长实际增长数字较预期为佳，并保持自去年第二季开始呈现的向好势头。此外，全球经济环境继续改善，外部需求因而持续转强。就业情况良好，加上营商气氛好转，内部需求亦保持强韧。

基本通胀率在第一季进一步回落至1.4%，上一季为2.1%。

欧锡熊称，监于环球经济前景仍存在不少变数，对2017年实质GDP增长预测在今轮覆检中维持不变，为2-3%。倘若环球经济在未来一段时间持续改善，而众多的下行风险因素没有发生，香港经济表现或将较现时的预测为佳。

政府此前预测，2017年GDP增速将略加快至2-3%，2016年则为1.9%；今年的基本平均通胀率为2%，整体通胀率为1.8%。（完）

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