香港一季度GDP差非意料之外 有能力克服经济周期挑战--财政司长

路透香港5月16日 - 香港政府日前公布第一季本地生产总值（GDP）按年增长进一步放缓至0.8%，较上一季低1.1个百分点。财政司司长曾俊华周日表示，经济数据虽然令人失望，但也非意料之外；总体来说，香港经济基础良好、公共财政稳健，有能力和经验克服经济周期的挑战。

他在个人网志中撰文称，今年初就已多次提到2016年环球经济充满风险。经济周期所带来的挑战有迹可寻，因此在今年财政预算案中推出388亿港元的短期支援措施，包括协助中小企、保障市民就业、税项和宽免差饷等，希望发挥反周期作用，稳定经济，这些措施预计可为今年经济带来1.1%的刺激效果。

曾俊华列举了香港面临的内外经济困境，包括环球经济缺乏动力和先进经济体需求疲弱，打击香港货物出口；访港旅客人次在首季跌幅扩大，连带影响零售、餐饮、酒店等相关服务行业的表现。

今年经济前景不明朗，资产价格出现调整，影响投资和消费气氛。首季投资开支延续跌势，私人消费开支按年仅录得轻微增长。最新的失业率上升了0.1个百分点，至3.4%，政府会密切注意就业市场走势。

展望下半年，曾俊华预期，环球经济仍然只会缓慢而不均匀的增长，而且充满风险。因为美国加息时间和步伐仍不确定，欧元区继续受高失业率和高债务困扰；日本负利率政策未见成效，再陷衰退边缘；新兴市场也由于需求不振而表现疲弱。

不过，香港出口及旅游近来出现较为正面的讯号，包括访港旅客跌幅近月有所收窄，劳动节假期旅客人次稍为回升。

“这些正面因素能否维持，需要进一步观察。但总体来说，我们的经济基础良好，公共财政也稳健，有能力和经验克服经济周期的挑战。”曾俊华称。

他并提到，完善的金融系统也是香港的重要优势，有助应对经济下行时可能出现的金融市场波动。香港证监会刚公布行政总裁欧达礼（Ashley Alder）将会担任国际证监会组织（IOSCO）新一届理事会的主席。这个任命正是彰显了香港国际金融中心的地位，说明香港的金融系统备受国际认同。（完）

欲浏览网志细节，请点选：(here)