首季香港IPO集资额按年降53% 全年计仍有望占全球三甲--德勤

资料图片：2016年6月，港交所大楼外飘扬的港交所旗、中国国旗和香港特区旗（由左至右）。 REUTERS/Bobby Yip

路透香港4月7日 - 专业服务机构德勤周五称，今年第一季香港IPO（首次公开发售）集资额按年下降53%，因缺乏大型新股支撑，惟全年计仍有望占全球三甲位置。

德勤的数据显示，香港首季共有39只新股上市，集资总额133亿港元，去年同期则有19只新股上市集资总共280亿港元；在全球市场排名第五，落后于首位的纽约，以及二、三、四位的上海、深圳及东京。

德勤中国全国上市业务组联席领导合伙人欧振兴在记者会上称，美股市场于美国新总统上任后回勇，吸引两只超大型新股上市，因而摘下榜首位置；而上海与深圳新股发行数量明显增加，东京亦有较多中型股上市，相比之下，香港的新股平均融资额较少。

但他指出，未来数月，随着市场对美元加息、中国经济增长回稳、英国脱欧的影响消减以及欧元区主要选举落下帷幕，经济环境更趋活跃，香港市场有望迎来更多来自大陆的金融服务、科技、媒体和电讯行业的大型新股。

“预期下半年将有3-4家大型金融服务公司上市，相信有助香港全年保持全球三甲位置。”他并称。

德勤维持此前预测，2017年香港最少120只新股集资总额大约1,600亿港元。而目前市场上活跃的上市申请数目超过100间。

根据港交所(0388.HK)的资料，2016年香港共有126家新上市公司，IPO集资额达251亿美元，连续两年位居全球集资中心之首。

**首季A股集资额按年大增5倍**

另外，德勤统计，今年首季中国A股市场共有134只新股上市，集资额696亿元人民币，去年同期只有24只IPO集资总额117亿元。

以上市地点划分，上海首季共有65家新上市企业集资471亿港元，深圳69家新上市企业集资共313亿港元。

德勤中国全国上市业务组A股资本市场领导合伙人吴晓辉指出，目前的多项政策，包括加快新股发行、更严厉监管借壳上市、对上市公司的再融资和炒卖活动限制，以及深化资本市场分层制改革等，将会推动A股市场的长远健康发展。

德勤预计，2017年全年中国大陆新股数目将达380-420只，集资额约2,500-2,800亿元，当中以制造和科技板块为新股的主力，并预期有两至三只大型新股于上海上市。

欧振兴指出，在市场稳定的情况下，中国大陆新股过会速度在未来数月仍将保持高速，目前600间排队上市的公司预料在18个月内完成过会并上市，过往则可能需要两至三年时间。（完）