版本:
中国
中国财经 | 2017年 4月 11日 星期二 16:16 BJT

第二季香港GDP增速料减慢至2.6% 首季预测增长3.3%--香港大学

路透香港4月11日 - 香港大学周二发表报告，预测第二季香港实质本地生产总值（GDP）按年增长2.6%，按季有所减慢，因预计私人消费开支、货品进出口及服务输出等按季均有所放缓。

报告预测，香港首季实质GDP按年增长3.3%，较去年第四季3.1%的增长率略高。

此外，报告预测今年全年实质GDP增长速度加快，增长率介乎2.1-2.9%，比上次公布上调0.5个百分点，反映本地需求强劲。香港政府预测今年本地生产总值增长则为2-3%。

这项由港大香港经济及商业策略研究所亚太经济合作研究项目进行的预测指出，料第二季私人消费开支、货品出口、货品进口和服务输出分别按年升2.1%、3.9%、4.7%和1.4%；第一季分别为增长2.3%、5.1%、5.2%和2.5%。（完）

浏览细节，请点选(here)

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐