第二季香港GDP增速料减慢至2.6% 首季预测增长3.3%--香港大学

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透香港4月11日 - 香港大学周二发表报告，预测第二季香港实质本地生产总值（GDP）按年增长2.6%，按季有所减慢，因预计私人消费开支、货品进出口及服务输出等按季均有所放缓。
报告预测，香港首季实质GDP按年增长3.3%，较去年第四季3.1%的增长率略高。
此外，报告预测今年全年实质GDP增长速度加快，增长率介乎2.1-2.9%，比上次公布上调0.5个百分点，反映本地需求强劲。香港政府预测今年本地生产总值增长则为2-3%。
这项由港大香港经济及商业策略研究所亚太经济合作研究项目进行的预测指出，料第二季私人消费开支、货品出口、货品进口和服务输出分别按年升2.1%、3.9%、4.7%和1.4%；第一季分别为增长2.3%、5.1%、5.2%和2.5%。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。