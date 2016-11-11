香港第三季GDP按年增速加快至1.9% 全年预测轻微修订至1.5%

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月11日 - 香港政府周五公布，今年第三季本地生产总值（GDP）按年增长1.9%，升幅较第二季1.7%加快，全年预测轻微修订至1.5%，为此前预测范围的中间位。
经季节性调整后，第三季GDP按季升0.6%，上一季的增长为1.5%。
政府经济顾问陈李蔼伦在新闻稿称，环球经济相比年初开局时的严峻情况，已略为喘定，在短期内可望维持温和增长格局。而本地需求至今一直维持坚韧，在今年余下时间仍会为经济增长带来支持。
基本通胀率在第三季进一步回落至2.1%。监于环球通胀维持低企，输入通胀短期内仍十分有限，本地成本压力料亦会继续受控，政府将全年的基本及整体消费物价通胀率预测轻微修订至2.3%及2.4%，此前预测则为2.2%及2.3%。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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