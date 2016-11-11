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中国财经 | 2016年 11月 11日 星期五 16:50 BJT

香港第三季GDP按年增速加快至1.9% 全年预测轻微修订至1.5%

路透香港11月11日 - 香港政府周五公布，今年第三季本地生产总值（GDP）按年增长1.9%，升幅较第二季1.7%加快，全年预测轻微修订至1.5%，为此前预测范围的中间位。

经季节性调整后，第三季GDP按季升0.6%，上一季的增长为1.5%。

政府经济顾问陈李蔼伦在新闻稿称，环球经济相比年初开局时的严峻情况，已略为喘定，在短期内可望维持温和增长格局。而本地需求至今一直维持坚韧，在今年余下时间仍会为经济增长带来支持。

基本通胀率在第三季进一步回落至2.1%。监于环球通胀维持低企，输入通胀短期内仍十分有限，本地成本压力料亦会继续受控，政府将全年的基本及整体消费物价通胀率预测轻微修订至2.3%及2.4%，此前预测则为2.2%及2.3%。（完）

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(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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