香港第四季GDP增速料加快至2.1% 全年增长升至1.5%--香港大学

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透香港10月5日 - 香港大学周三发表报告，预测第四季香港实质本地生产总值（GDP）按年增长2.1%，按季有所加快，因预期私人消费开支、货品出口和服务输出等方面继续改善。
报告预测，香港2016年全年实质GDP料按年增长1.5%，比7月份公布上调0.3个百分点，较去年全年的2.4%增长为慢。第三季实质GDP按年增长估计为1.4%，较第二季1.7%的增长略放缓。
这项由港大香港经济及商业策略研究所亚太经济合作研究项目进行的预测指出，料第四季私人消费开支、货品出口和服务输出分别按年升1.4%、3.4%和1.4%；第三季分别为增长1.0%、2.0%和下跌1.6%。
政府预测香港今年GDP增长介乎1-2%。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 毕晓雯)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
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