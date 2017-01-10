香港官员称第四季访港旅客止跌 按年轻微回升0.4%

路透香港1月10日 - 香港访港旅客自2015年第三季连续五个季度滑落后，去年第四季终止跌势。香港商务及经济发展局局长苏锦梁周二表示，去年10-12月整体访港旅客数目按年轻微回升0.4%，希望走势能够持续。

苏锦梁出席活动后对记者表示，去年12月整体访港旅客按年回升5.4%，其中内地旅客增幅6.1%，非内地旅客增3.6%。10-12月第四季整体旅客按年回升0.4%，其中非内地旅客按年增加2.3%，而内地旅客跌幅则收窄至0.3%。

＂我们希望这走势持续，我们发展更多文化和美食旅游，吸引外地旅客来香港。＂他说。

苏锦梁表示，政府一直在丰富本港的旅游基建项目以及多元化，并在旅游业界共同努力下建立好客形象，期望逐渐令访港旅客回复增长。

受访港旅游业及本地消费疲弱拖累，香港去年11月零售业总销货值按年跌幅扩大至5.5%，并已连续21个月下滑。但若将10月和11月合计，其跌幅仍小于第三季。（完）