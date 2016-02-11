猴年环球市场不稳 联系汇率制度可抵御波动及冲击--香港官员

路透香港2月11日 - 香港财经事务及库务局局长陈家强周四称，猴年环球市场不稳，有市场人士担心港元受到狙击，但政府有信心港元与美元挂钩的联系汇率制度可抵御市场波动及冲击。

陈家强出席港交所(0388.HK)农历新年首个交易日开市仪式时表示，环球市场在羊年走势波动，展望猴年，全球经济增长预料会持续放缓，金融市场存在不稳定的因素，亦难免受投资者的情绪主导。有市场人士担心港元受攻击，令息口上升，拖累香港经济表现，这看法明显是不了解香港金融体系的实际情况。

“今日香港无论在银行体系总结余抑或货币基础、外汇基金外汇资产都远超当年，而联系汇率在过去三十多年一直为香港提供稳定的金融环境，对香港至为重要。”他并重申，“联系汇率制度运作可抵御市场波动及冲击，政府亦有信心可维护联汇制度。”

上月港元兑美元HKD=D3现货一度触及7.8295逾八年最弱水平，尚未触及7.85弱方保证水平，惟远期汇率一度跌至7.9，有市场人士担忧97-98年亚洲金融危机重临。

香港财政司司长曾俊华周日在其网志(here)亦撰文指出，目前未见资金大量流走，汇价仍在正常范围内上落，港元相对其它亚洲货币仍然非常稳定。

他并称，此前港元兑美元远期汇率跌穿7.85水平的情况并不罕见，也不代表市场正炒作港元脱钩贬值，因为港元远期汇率近期下跌，主要是由于投资者为港股投资组合进行外汇对冲情况增加，加上远期市场流动性低，价格容易波动，但这并不影响现货汇率的稳定。

另外，陈家强称，预料市场波动会持续一段时间，港股今年亦相当波动，但市民毋须过份担心，香港基础稳健，监管机构会做好风险管理，亦希望投资者做好风险管理。

他并提及，深港通的推出要视乎各方准备情况，市场都希望在稳定情况下才推出。

猴年首个交易日大市恒生指数.HSI大幅开低801点或4.2%，至18,486.93点，主要反映春节休市期间，油价回软以及外围市况波动。

港交所行政总裁李小加称，今年是挑战及困难的一年，坏消息不断，要考验大家智慧、耐心及信心，他对香港市场仍充满信心，相信经过一段时间消化后，市场可以回复正常。（完）