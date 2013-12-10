戴德梁行：亚太区物业投资价值将减弱

路透香港12月10日 -物业顾问--戴德梁行周二发表研究报告认为，目前亚太区普遍市场的物业价值仍相对吸引，但随着未来利率回升，吸引力会相对减弱，建议投资者宜在加息前完成在区内的物业投资，并考虑在全球其他高流通性市场进行收购。

戴德梁行研究部今天发表的2014年环球房地产市场展望报告指，预期未来两年亚太区的租金开支升幅将高于欧美。至2015年，亚太区内部份主要市场将录得最高的实质租金升幅。

以实质增长计算，东京将是亚太区内租金升幅最高的市场，这是由于日本经济复苏，加上新供应紧绌所致。然而，香港仍然会是亚太区内租务开支最高的市场。另一方面，不少中国大陆和印度的二线城市因将有大量新供应入市，租金增长将受压。

该行表示，环球经济持续改善，可望令明年香港写字楼市场的市况略见好转。由于本港优质写字楼新供应稀缺下，空置率将持续处于低水平，整体写字楼租金短期内有望微升，租户加租压力温和。

中国大陆方面，北京及上海的写字楼空置率仍然较低，加上租务需求持续强劲，将令顶级商厦的租金进一步上扬。然而在二线城市，租户的议价能力则较强，因为二线城市未来将出现庞大的写字楼新供应，空置率上升，将令租金持续受压，租户的选择更多，优质商厦将吸引更多租户入驻，市场将出现调整。

在物业投资方面，戴德梁行预期明年环球房地产投资市场前景稳健。根据该行亚太区物业投资合理价值指数的分析，亚太区大部分市场的物业投资价值仍然相对吸引，但其投资吸引度在过去一年有所褪色，主要基于区内新兴市场的预期增长有所放缓，令预期的投资回报减少。

同时，随着债券回报增加，对于物业投资回报的要求亦有增长。在这双重因素下，不少亚太区市场近期出现价格重整，令区内的物业投资不及美国及欧洲吸引。

香港市场方面，受到政府楼市降温措施的影响，以及市场对于未来加息的忧虑，本年的物业投资市况较为沉寂，主要活动来自以自用为主导的投资需求，以及部分本地投资者垂青市区重建或旧厦活化的项目，预料这股趋势将延续至2014年。

中国大陆方面，一线城市的市场仍将继续是投资者的焦点，相较二线城市，一线市场不单具有更多可供投资的物业，其租金增长的潜力亦较佳。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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