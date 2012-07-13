新地郭炳江、郭炳联及前高官许仕仁等涉贪遭香港廉署起诉（更新版）

(新增郭炳联言论,新地家族成员图链接)

* 廉署起诉郭炳江、郭炳联、许仕仁等五人涉及贪污

* 郭炳联:"还我清白"

* 新地及同系公司数码通、新意网中途停牌

* 许仕仁为历来被廉署起诉最高级官员

* 新地此前加强决策层成员

记者 梁慧仪

路透香港7月13日电---香港廉政公署周五正式起诉前政务司司长许仕仁、新鸿基地产(0016.HK)联席主席郭炳江、郭炳联等共五人,指他们涉嫌贪污及公职人员行为失当等罪名,并于今天下午在法院提堂.

其余两名被落案控告人士包括新地执行董事陈钜源,和港交所(0388.HK)前高层关雄生.

大批记者守候在港岛东区裁判法院门外,郭炳联在离开法院时向记者再次重申自己并没做错事,并矢言要"还我清白".

"多谢大家,我没有做错事,香港的司法非常公正,我自己会努力抗辩那些指控,我的目标是还我清白."郭炳联表示.

郭炳联于4月初被廉署拘捕后,与其二哥郭炳江在新地的总部楼下也曾表示,他本人没有做错事,郭炳江也没有,希望调查结果将证明他们是清白的.

廉署于3月底展开行动,先后拘捕了九名人士,但此前被捕的新地非执行董事郭炳湘则未在这次的起诉名单中.

廉署的声明称,该五名人士被控八条罪名,包括串谋向公职人员提供利益、公职人员行为失当等,并将于今天下午2:30在东区裁判法院提堂.他们稍早已获"廉署"继续保释.

**许仕仁为官期间涉嫌收受利益**

许仕仁是历来被廉署检控的最高级政府官员,他于70年代加入政府当政务主任,并曾借调往廉署工作.其后于2005-07年间出任政务司司长,为特首之下的最高级官员,而此前他曾出任新地的顾问.

声明称,有关上述人士的指控发生于2000年6月至2009年1月间.其中其中现年64岁的许仕仁被控八条控罪,指在其担任政府公职期间,获得免费使用两个住宅单位以及两笔无抵押贷款,触犯公职人员行为失当.而郭炳江、郭炳联兄弟则涉及向公职人员提供利益.

郭炳江、郭炳联、许仕仁、陈钜源等早上到香港廉政公署北角总部报到,其后新地及其两家附属公司--数码通(0315.HK)和新意网(8008.HK)亦先后在交易中途停牌.

新地、数码通和新意网的声明称,停牌以待刊发一份涉及股价敏感的公告.停牌前,新地微涨0.05%,报95.45港元;数码通和新意网分别跌1.12%和0.69%.

信诚证券联席董事张智威表示,市场早已预期郭氏兄弟等会被起诉,消息早已被消化.

"就算正式起诉,也未必一定入罪."他说,"市场用了两个月时间把消息消化,现时公司股价也已由5月份的90港元以下低位反弹."

他相信,新地管理层应已作好"两手准备",一旦郭氏兄弟等被入罪,公司仍能维持正常运作.

**家族成员不和起争端**

郭氏兄弟在福布斯香港富豪榜中排行第二,仅次于亚洲首富--长实(0001.HK)及和黄0013.HK主席李嘉诚.

市值近2,500亿港元的新地,是亚洲最大的房地产商.该公司亦一向以企业管治良好着称,而郭氏三兄弟--炳湘、炳江和炳联过去曾被视为本地华资家族,成功的第二代接班人.

但三兄弟联手带领新地的情况于2008年初起变化,新地于2008年突然宣布时任主席兼行政总裁的郭炳湘因个人理由暂停休假,其后更遭罢免,而新地一度由郭氏兄弟母亲邝肖卿出任主席,直至去年9月,当时年届82岁的邝肖卿才将主席之位交予二子和三子郭炳江、郭炳联.

浏览新地家族成员图,请点击(link.reuters.com/xaw48s)

郭炳湘5月初发表声明称,他与并未牵涉到新地对许仕仁的聘雇之中,并指许氏是其两名弟弟所聘用.他并表示,其拥有一份文件,能够证明他有权获得家族信托的三分之一权益.该家族信托持有新鸿基地产42%的股份,不过郭炳湘在2010年被剔除出该信托之外.[ID:nSB1522952]

新地董事局原来有七名董事,其中三名包括郭炳江、郭炳联和陈钜源被廉署拘捕,其后新地于4月委任负责集团物业销售业务的雷霆为执行董事,以填补稍早去世的陈启铭留下的空缺.

虽然新地一直强调公司的业务运作正常,但市场忧虑,一旦新地的三名执行董事被起诉将会影响董事局的决策.但从新地近日对管理架构的一些新任命,似乎正为此作部署.

成员一向只包括新地执行董事的执行委员会,最近加入了多名成员,包括苏仲强、董子豪、周国贤、黄振华和容上达等新地地产代理董事.据新地网页介绍,执行委员会主要负责制定业务政策及就重要业务及政策上作出决定.

此外,新地早前新增两名独立非执行董事,分别为电视广播(0511.HK)行政主席及新地旗下载通国际(0062.HK)主席梁乃鹏,以及太兴置业(0277.HK)独立非执行董事梁榉泾.

虽然多名高层卷入贪污丑闻,但新地近月来继续积极买地,公司周三就以69.1亿港元投得政府招标出售的港岛北角临海土地.(完)

(香港萧萍对本文亦有贡献)

--审校 张喜良/黄凯

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