香港投资者抢购停车位 价格飙升

路透香港11月21日电（记者 Yimou Lee）---香港投资者正在抢购停车位，引发泡沫担忧。上个月香港政府采取措施打压房地产价格飙升，导致投资者寻求其他选择。

地产开发和投资中介韦坚信测量师行经纪人Sean Tsoi表示，一名投资者挂出西区附近一栋商务楼的34处停车位，标价1亿港元，这里距香港金融核心区只有五分钟车程。

上述每个停车位的均价在300万港元左右，比香港一些地区的小户型公寓房价格还高。

“停车位受到追捧，价格高估，我担忧存在泡沫。”美联物业资深地产咨询师Hanson Lam指出。Lam表示，10月香港政府采取措施打压房地产价格以来，停车位价格上涨了20-30%。

中原地产研究副董事Wong Leung Sing称，新鸿基地产(0016.HK)和李嘉诚旗下长江实业(0001.HK)过去两周卖出了超过2,000个停车位。

Wong指出，月初至今，停车位销量大涨约50%，但他并不担忧。“对於投资者来说，逻辑很简单：不许买住宅地产，那我就买停车位呗，总是比存银行强。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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