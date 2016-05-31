长实地产澄清称没有减持汇贤产业信托

路透香港5月31日 - 据香港联交所资料最新披露，香港首富李嘉诚掌控的长实地产(1113.HK)在汇贤产业信托(87001.HK)的持股量减少约3.6%。长实地产发言人周二澄清，有关变动是反映汇贤上周一（23日）进行末期分派后，其当作持有的权益（deem interest）的变化，而非实际股权（effective interest）下降。

联交所权益披露网页的资料显示，长实地产上周一以每股3.1元出售逾1.824亿股汇贤股份，涉资约5.65亿元人民币。此次减持后，长实地产在汇贤的持股量，由原来的42.59%降至39%。

长实地产发言人班唐慧慈周二澄清，长实地产没有减持任何汇贤的股权，在联交所披露的变动，是反映汇贤主要持有人汇贤控股有限公司以实物形式向其股东分派股息后，当作持有权益的变动，每股3.1元是汇贤5月23日当日收市价。

汇贤产业信托主要持有北京东方广场项目，包括写字楼、购物商场、公寓与服务式公寓，以及北京东方君悦大酒店，并持有位于重庆的大都会东方广场和沈阳丽都索菲特酒店。（完）