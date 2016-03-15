香港房地产成交回升惟未现＂小阳春＂ 料年中前楼价再挫一成--戴德梁行

路透香港3月15日 - 国际物业顾问--戴德梁行周二表示，初步数据显示3月份香港的住宅成交比2月上升15-20%，但仍未算出现＂小阳春＂；该行业并预期，中小型住宅楼价下跌趋势将持续，料由现在至6月底，楼价将再跌一成。

戴德梁行香港区高级董事总经理陶汝鸿在发布会上称，据该行估价部的数据，3月份至今的住宅成交上升15-20%，比2月份1,807宗的有纪绿以来历史新低有改善。

＂但（市况）不至于是‘小阳春’，是正常表现。＂他说。

他指出，楼价走势要看多方面的基本因素，包括股市表现、宏观经济、利率走势。据政府数据，今年1月份整体私人住宅楼价比对去年9月的历史高位则回落9%。陶汝鸿预期，由现在至6月底，中小型楼价将再跌一成。至于豪宅市场则相对较为稳定。

＂市场成交仍然很低，业主要减价才能卖出手头物业。＂他称，发展商往往以提供税务补贴及按揭优惠等吸引买家购买一手住宅，抢占二手市场购买力。

至于物业投资市场的表现则大相迳庭，去年本地物业投资市场全年录得1,170.44亿港元的成交金额，为2007年后新高，特别是写字楼方面的成交更见活跃，且录得多宗市场触目的成交，例如领展(0823.HK)买入旺角工业贸易署大楼、光大控股(0165.HK)联同母公司收购湾仔大新金融中心全幢物业等。

戴德梁行香港投资及顾问服务部董事叶建均表示，投资者对香港写字楼租金走势及回报仍然乐观，加上海外及中国的投资市场欠佳，故资金宁留在香港投资。

至于商舖投资方面，由于零售业及租金前景不佳，因此业主必须提供较大折让才能吸引买家，但投资者对民生类商舖则仍感兴趣。（完）