新地联席主席郭炳江涉贪案一项罪成 前高官许仕仁五项罪成

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透香港12月19日 - 香港前政务司司长许仕仁及新鸿基地产(0016.HK)两名联席主席郭炳江及郭炳联等涉嫌贪污案，经陪审团五天退庭商议后周五下午作出裁决，其中郭炳江被控一项涉嫌串谋犯藉公职作出不当行为罪成，而其弟郭炳联则全部控罪不成立。
至于在重返政府出任政务司司长前曾任新地顾问的许仕仁，则五项控罪全部成立，包括出任公职作出不当行为。
新地及旗下上市公司包括数码通(0315.HK)、新意网(8008.HK)午盘中途暂停股份买卖。
除郭氏兄弟和许仕仁之外，案中被告还包括新地执行董事陈钜源和港交所(0388.HK)前高级副总裁关雄生，五人共涉及八项控罪，许仕仁被指收受数以千万港元计利益。但有关贪污的指控并不涉及新地本身。（完）
(记者 梁慧仪/雷美珍; 审校 张喜良)
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