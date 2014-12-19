香港新地联席主席郭炳江及前高官许仕仁在贪污案中罪成（更新版）

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路透香港12月19日 - 香港前政务司司长许仕仁及新鸿基地产(0016.HK)两名联席主席郭炳江及郭炳联等涉嫌贪污案周五终于作出裁决，其中郭炳江一项罪名成立，其弟郭炳联则全部控罪不成立。

市场人士相信，这宗案件时至今日已发生两年多，市场已充份消化，且新地亦早已作好准备，相信对公司业务不会构成影响。

至于在重返政府出任政务司司长前曾任新地顾问的许仕仁，则五项控罪全部成立，包括出任公职作出不当行为。许仕仁在案中被指收受数以千万港元计利益。

新地执行董事陈钜源及港交所(0388.HK)前高级副总裁关雄生亦被判两项罪成，包括串谋犯藉公职作出不当行为和串谋向公职人员提供利益。

廉政公署于2012年3月采取行动，拘捕涉案五人，共涉及八项控罪，并于今年6月正式开庭审讯。本周一开始陪审团退庭商议裁决结果，及至今天下午始作出裁决。新地及旗下上市公司包括数码通(0315.HK)、新意网(8008.HK)股份随即暂停买卖。

＂我相信（裁决）对新地下周复牌股价不会有太大压力，因为市场早已消化有关消息，而且郭炳江亦相信会提出上诉。＂辉立资本管理基金经理李国璇表示。

＂新地管理层已做好最坏打算，亦做好安排。＂他称。

这宗2012年初爆出的贪污丑闻轰动本地政商界，因许仕仁是香港历来被捕的最高级前政府官员，而新地郭氏兄弟是集团的灵魂人物，他们在《福布斯》香港富豪榜中排行第三，紧跟长实(0001.HK)主席李嘉诚和恒基地产(0012.HK)李兆基之后。而且公司过去一直以企业管治优良着称；不过案件并不涉及新地本身。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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