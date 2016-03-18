香港今年私人住宅落成量按年增61% 创12年来新高--政府预测

路透香港3月18日 - 香港差饷物业估价署周五发表的数据，预测2016年私人住宅落成量将达1.82万个，按年大增61%，并为12年以来新高。这或对已呈向下趋势的住宅楼价带来更大压力。

差饷物业估价署今天发表的《香港物业报告2016》初步统计数字指，2015年私人住宅落成量按年减少28%至1.128万个单位，但预测2016和17年的落成量将分别达1.82万和1.793万个。

不过，今年的落成量较估价署在去年报告中预估的2.014万个则低1,940个。

差饷物业估价署报告称，预计2016年新落成的私人住宅单位中，68%来自新界，比例较去年的61%为高；而2017年落成的单位，则有43%来自九龙区。

尽管香港住宅楼价已自去年9月的历史高位逐月回落，市场成交亦持续淡静，但政府官员多次重申，现时并无条件将楼市调控措施＂减辣。政府并将继续持续而稳定地增加土地供应，2016/17年度政府供应土地可建1.92万个住宅，高过政府根据《长远房屋策略报告》修订后的每年1.8万个的供应目标。

此外，去年所有私人住宅的空置比率为3.7%，比2014年下跌0.1个百分点。其中中小型住宅的空置率为3.3%，按年下降0.2个百分点，反映用家需求主导此类型住宅。实用面积100平方米或以上的大型单位空置率则达8.1%，比2014年的7.9%上升。（完）

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