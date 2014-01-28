郭炳湘辞去新鸿基地产非执行董事职务

路透香港1月28日 -香港大型发展商--新鸿基地产(0016.HK)周二称，郭炳湘因其他个人事务已辞任非执行董事，自周一（27日）起生效。

新地于联交所的声明并称，“郭炳湘已确认他与公司董事局并无意见分歧，亦不知悉有任何有关他辞任之事项需知会公司股东。”

作为大股东家族长子的郭炳湘告别上市公司，可能意味着争产风波经已平息。

新地今早跌逾2%后逐渐回升，香港时间13:57，跌0.42%，报95.8港元；大市恒生指数.HSI则升0.14%。

上月，郭氏家族就所持新地权益作出澄清，大股东邝肖卿的三个儿子--郭炳湘、郭炳江和郭炳联及其家人于新地的股份权益并无改变，三房的权益依然均等。

新地于2008年发生家族纠纷，公司同年5月宣布郭炳湘不再担任新地主席及行政总裁。于2010年10月，郭氏家族酌情信托基金的受托人落实重组，郭氏三兄弟的家人各为三分一股份权益的受益人。但在受益人的名义方面，只指明“郭炳湘的家人”，而非如郭炳江和郭炳联般，以他们个人名义及其家人为股份受益人。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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