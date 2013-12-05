新恒基大股东郭氏家族澄清持股变动 三房权益仍均等

路透香港12月5日 -就近日香港大型发展商--新鸿基地产(0016.HK)大股东郭氏家族所持权益变动，郭氏家族周四澄清，大股东邝肖卿的三个儿子--郭炳湘、郭炳江和郭炳联及其家人于新地的股份权益并无改变，三房的权益依然均等。

日前港交所(0388.HK)权益披露显示，邝肖卿上周五（11月29日）于新地的持股量减少3.38亿股，持股比例由43.43%降至30.79%；与此同时，她的二子和三子--新地两名联席主席郭炳江和郭炳联及他们儿子的持股量则告上升，但长子郭炳湘的持股则没变动，因此惹来郭家重新“分家”的揣测。

邝肖卿今天透过郭氏家族发言人发出声明表示，有关股权变动乃依据2010年10月4日公布的基金重组安排而进行，即郭炳湘的家人是其中三分之一新地股份权益的受益人、郭炳江及其家人是另外三分之一新地股份权益的受益人，郭炳联及其家人是余下三分之一新地股份权益的受益人。

声明指出，邝肖卿是郭氏家族酌情信托基金及其所持有的全部新地股份权益的受益人，于11月29日，该基金将其中的6.36%新地股份，转移至郭炳江及其家人之家族信托，另外6.36%新地股份转移至郭炳联及其家人之家族信托。而郭炳湘的家人之新地股份权益并无任何改变，三房权益依然均等。

“该基金原本是由邝女士与三名儿子及其家人一起持有，现在邝女士只是不再以其名义持有，改由两名儿子及其家人的家族信托各持有一份。但最终三房权益依然均等。”发言人说。

声明指出，郭氏家族酌情信托基金及郭炳江与郭炳联之家族信托所持的新地股份，将继续持有作核心策略性长期投资。新地的管理层及业务策略将维持不变，及不受是次股权变动影响。

新地于2008年发生家族纠纷，公司同年5月宣布郭炳湘不再担任新地主席及行政总裁。于2010年10月，郭氏家族酌情信托基金的受托人落实重组，郭氏三兄弟的家人各为三分一股份权益的受益人。但在受益人的名义方面，只指明“郭炳湘的家人”，而非如郭炳江和郭炳联般，以他们个人名义及其家人为股份受益人。郭炳湘目前为新地的非执行董事。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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