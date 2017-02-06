香港楼市成交量持续下跌 惟尚未能确定周期变化--金管局总裁

路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。

他在出席立法会会议后向记者表示，政府于去年11月4日加推楼宇买卖税务措施后，12月及1月的楼宇成交量下跌，但价格方面由于差饷物业估价署的资料滞后，未能反映税务措施推出之后的反应；而业界的指数显示新盘表现反覆，难以提供全面的楼市走势，因此金管局需要较多时间观察楼市变化。

“我们确实需要较多时间观察才能知道楼市周期演变到什么阶段，究竟是上行周期继续延续，还是可能是转角并开始慢慢步向下行周期。”他说，“除了成交量和楼价之外，还要观察其他经济因素例如息口和楼盘供应量的变化。”

他稍早在立法会财经事务委员会上指出，如果没有“辣招”，相信楼市信贷一定会比现在升得快。他并重申，如果楼市周期逆转，政府以及金管局将考虑逐步适时放宽措施。

香港政府去年11月初再度对楼市措施＂加辣＂，大幅增加住宅物业印花税。不过，香港差饷物业估价署此前发表的临时数字显示，12月全港私人住宅楼价指数连续第九个月上升，并再创新高。

另外，陈德霖称，美国的加息步伐有可能比市场预期快，令环球金融环境的不确定性增加，或会引发新兴市场资金外流。

但他指出，香港多年来的亚洲金融中心地位没有改变，仍是很多资金和储蓄的来源地，因为香港的银行体系、金融体系相当稳健，又安然渡过97亚洲金融风暴以及2008-09年环球金融危机，因此他有信心资金最终会返回香港。

陈德霖并重申，自2008年以来流入香港的1,300亿美元尚未开始流走。至于何时流走，他认为，当美元利息继续上升且与港元息差扩大至某一水平时，资金便会开始从香港流走，但相信这个过程比较缓慢。

他并称，由于港元与美元挂钩，香港利率会跟随美元利率走，惟速度不会完全一致，港元同业拆息（HIBOR）去年一度跌至最低0.2%，最近已升至0.6%，但这个上升与香港货币基础没有关系。（完）