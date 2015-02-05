去年12月香港私人住宅楼价续创新高 全年楼价升幅逾13%

路透香港2月5日 - 香港差饷物业估价署周四发表的临时数字显示，去年12月全港私人住宅楼价连续九个月上升，按月涨1.3%，继续刷新纪录；2014年全年楼价累积升幅达13.3%，延续六年升势。

数据显示，楼价由中小型住宅引领涨势的格局不改，但大面积豪宅单位的升幅比前一个月则略有减缓。

实用面积40平方米以下（A类住宅）、实用面积40-69.9平方米（B类住宅）的小型住宅于12月的楼价按月分别上涨1.44%及1.38%，比11月份分别1.56%及1.4%的升幅略低。实用面积70-99.9平方米（C类住宅）的中型单位按月升幅，由前一个的0.9%放缓至0.76%。

至于D、E类单位大型单位（实用面积100-159.9平方米及160平方米以上）月内的楼价升幅放缓幅度较明显，由11月分别为升0.4%及0.8%，降至12月分别0.16%和0.3%。

2014年整体楼价累计上升13.3%，高于2013年的7.7%的涨幅，亦跑赢同期恒生指数.HSI1.3%的升幅。自2009年以来楼价＂六连升＂，累计涨幅达到1.65倍。

金管局总裁陈德霖本周初表示，楼市交投活跃且楼价有上升趋势，倘楼市持续升温，会考虑再推出逆周期措施，以确保银行体系稳定。

金管局自2009年10月以来，已先后推出六次逆周期措施，最近一次是2013年2月，措施包括加大按揭申请人压力测试、下调所有工商物业的按揭成数等。

在私人住宅租金方面，去年12月整体租金亦继续上扬，环比涨0.42%，较11月份0.55%的升幅略低。A、B、C类中小型单位租金按月分别升0.45%、0.36%及0.47%。至于D类豪宅租金则持平，E类豪宅租金按月升0.2%。

政府公布的楼价指数时间上有所滞后，而根据今年1月19至25日市场二手成交统计的中原城市领先指数（CCL）最新报点134.03点，按月升约1.2%。

差饷物业估价署的数据显示，A至E类私人住宅12月的回报率均持平上月，分别为3%、2.7%、2.6%、2.4%和2.2%。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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