香港《经济日报》：楼价跑赢税率 辣招仍须加辣

（2月9日社评）

香港楼价去年大升13%，令扣除额外印花税仍赚钱的卖楼个案续现。遏楼泡措施虽成效有限，港府仍须续分阶段出招，力展不会坐看楼泡的坚定立场，才有望楼泡不会过度失控。

港府高官又再对楼市出口术，财库局长、运房局长、金管局总裁连番发言显示高度关注楼市，暗示可能对急升楼市再出招。港府此举不难理解，因不同指标都显示本已过热的楼市续快速升温，香港去年整体楼价上升13%，上车盘的小型单位楼价更大升15%；中原指数不但反映楼价续创新高，且市区楼价按周升幅更达3%至4%，势头凌厉。

现时不少是由家长为孩子出资买楼，他们较富裕而可付较高首期，无畏于按揭收紧，亦因是用家而少理种种印花税，令港府措施大打折扣。然而，此绝不代表港府不应再从需求管理下药。一方面，港府虽已强调楼市措施已转向增供应为主，惟短期内再增供应的板斧实已极有限，远水难救近火。

另一方面需求管理措施虽成效有限，但起码港府若续分阶段加招，如由金管局出手续微调按揭，可发出港府仍高度关注、会按形势续下药的讯号。此令市场不至于认为，港府因一筹莫展而袖手旁观，避免令用家更急赶入市、炒家心红而重燃炒风，可望略为拖住日益炽热甚或“疯狂”的楼市。此既因没有永不爆破的泡沫，缓抑泡沫始终是好事，更因楼市涉及民怨及社会稳定，港府责无旁贷。

除在需求管理上再加招外，港府更要把握楼价急升令市民忧虑更深的形势，加力推动社会就改划土地、开拓新市镇、发展绿化地带与棕地、甚至填海等达到共识，因楼宇供不应求的压力，能令市民更需面对必须有所取舍、如何在保育等与拓地之间平衡的现实，从而加快拓地的进度，长远从根本上缓解楼宇供不应求、高楼价的顽疾。

过去2年多的经验已证明港府对楼市出口术并无实效，港府应在需求管理上再分阶段出招，并把握时机，推进拓地工作。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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