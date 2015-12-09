仲量联行料明年香港楼价跌幅5%内 惟楼市措施不减辣带来风险

路透香港12月9日 - 国际物业顾问--仲量联行周三表示，现时香港楼市看来仍然稳健，即使明年楼价看跌惟跌幅亦只是5%以内，但政府对楼市的需求管理措施（俗称＂辣招＂）令市场购买力萎缩，市场一旦逆转，在缺乏买家承接下，有可能重演2008年雷曼兄弟破产后楼价急速下滑的情况。

过去曾多次公开呼吁政府应考虑对楼市辣招＂减辣＂的仲量联行董事总经理曾焕平今天再开腔，建议政府应通过金管局放宽按揭成数，因经过多次收紧按揭后，令潜在买家愈来愈难入市。

＂好肯定政府如果不立刻放宽楼市需求限制的辣招，令楼市爆破的风险将会是政府。＂他在记者会上称。

他指出，现时影响二手市场最大的因素是买家向银行申请按揭贷款困难，这对价值5,000-6,000万港元的豪宅影响最大，此类豪宅的买家往往只能承造三成按揭，所以成交相当低。假如市场一旦逆转，业主想将手头豪宅物业放售，也不易找到买家，此类豪宅的下调风险比中小型住宅更甚。

至于中小型住宅的风险也不容小觑，曾焕平指出，今年以来一手楼盘主导了市场，主要原因是发展商为买家提供不少优惠方便他们＂上车＂。

＂发展商一向着重现金流，...但今天发展商要自己借钱出去（给买家），证明市场有很大问题。＂他说。

曾焕平表示，现时市场上有能力入市的买家已买少见少，假如外围市况逆转迫使业主沽货，在缺乏买家承接下，可能要削价两成才能吸引买家，届时情况可能如2008年雷曼兄弟破产，楼价在短短几个月大跌三成才找到下一个支持点。

不过，特首梁振英昨天重申，土地和房屋供应增加，楼价和租金过去一段时间有轻微回落的迹象，但政府不会因此而＂减辣＂；并指政府没有责任保证楼价只升不跌。政府的责任是通过增加土地和房屋供应解决市民的住屋问题。（完）