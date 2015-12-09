仲量联行料明年香港楼价跌幅5%内 惟楼市措施不减辣带来风险

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透香港12月9日 - 国际物业顾问--仲量联行周三表示，现时香港楼市看来仍然稳健，即使明年楼价看跌惟跌幅亦只是5%以内，但政府对楼市的需求管理措施（俗称＂辣招＂）令市场购买力萎缩，市场一旦逆转，在缺乏买家承接下，有可能重演2008年雷曼兄弟破产后楼价急速下滑的情况。
过去曾多次公开呼吁政府应考虑对楼市辣招＂减辣＂的仲量联行董事总经理曾焕平今天再开腔，建议政府应通过金管局放宽按揭成数，因经过多次收紧按揭后，令潜在买家愈来愈难入市。
＂好肯定政府如果不立刻放宽楼市需求限制的辣招，令楼市爆破的风险将会是政府。＂他在记者会上称。
他指出，现时影响二手市场最大的因素是买家向银行申请按揭贷款困难，这对价值5,000-6,000万港元的豪宅影响最大，此类豪宅的买家往往只能承造三成按揭，所以成交相当低。假如市场一旦逆转，业主想将手头豪宅物业放售，也不易找到买家，此类豪宅的下调风险比中小型住宅更甚。
至于中小型住宅的风险也不容小觑，曾焕平指出，今年以来一手楼盘主导了市场，主要原因是发展商为买家提供不少优惠方便他们＂上车＂。
＂发展商一向着重现金流，...但今天发展商要自己借钱出去（给买家），证明市场有很大问题。＂他说。
曾焕平表示，现时市场上有能力入市的买家已买少见少，假如外围市况逆转迫使业主沽货，在缺乏买家承接下，可能要削价两成才能吸引买家，届时情况可能如2008年雷曼兄弟破产，楼价在短短几个月大跌三成才找到下一个支持点。
不过，特首梁振英昨天重申，土地和房屋供应增加，楼价和租金过去一段时间有轻微回落的迹象，但政府不会因此而＂减辣＂；并指政府没有责任保证楼价只升不跌。政府的责任是通过增加土地和房屋供应解决市民的住屋问题。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。