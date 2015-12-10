明年香港一般住宅楼价料回调5-10% 成交量可能略回升--莱坊

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月20日
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透香港12月10日 - 全球房地产顾问--莱坊周四称，预期香港楼市明年将步入调整期，但估计一般住宅楼价跌幅只约5-10%；而在二手业主愿意降价出售物业的情况或增加下，成交量可能较今年回升半成。
莱坊估价及谘询部主管林浩文在发布会上称，估计今年全年本港住宅成交量只有5.5万宗，同比下跌14%，这也是近年次低水平。成交低迷主要由于美国可能快将加息，加上未来住宅供应增加，市场观望气氛浓厚。
政府数据显示，今年10月本地住宅楼价开转由升转跌，预示楼市将进入调整期。林浩文认为，楼市由2009年持续上升至今，即使进入调整期，相信幅度不会太大，而细价楼（即成交金额较低的住宅）＂爆煲＂的机会亦很微。
＂现时楼市相对1997年时稳定，是因为金管局（对按揭申请人）实施的压力测试和借贷成数较严。＂他说。
金管局自2009年至今已先后推出七轮逆周期措施，多次收紧按揭。
林浩文表示，虽然美国可能快将加息，但假如加息幅度不大，对楼市影响较微。该行推算，假如按揭利率上调100点子，楼价将下跌9%；利率上调200点子，楼价将跌16%。
此外，土地供应未来几年将陆续增加亦将为楼市提供缓冲。林浩文表示，预期2016-2020年每年供应的土地可建2.2万个单位，而供应高峰期将在2017年始出现，因此料明年楼市不会因供应增加而大跌。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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