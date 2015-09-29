香港房屋问题仍严重 楼市措施不＂减辣＂--特首

路透香港9月29日 - 香港特区行政长官梁振英周二表示，目前香港的房屋问题仍然严重，政府会继续努力增加土地供应，现时不会对过去推出的楼市辣招＂减辣＂。

梁振英早上出席行政会前对记者表示，大部分家庭仍然负担不起现在的楼价，政府会继续遏抑物业的炒卖和投资需求，以及香港以外人士在港买楼的需求，不会＂减辣＂。

＂特区政府知道，目前我们的住屋问题仍然严重，大部分家庭，包括年青人仍然负担不起现在的楼价，所以特区政府会继续努力。具体来说，我们不会‘减辣’。＂他说。

香港金融管理局上周五发表最新季报指出，监于环球及本港金融市场波动加剧，楼市前景将较审慎，且物业市场估值偏高，与经济基本因素并不一致，下行风险已逐步增加。此外，财政司司长曾俊华周六外访后返港时对记者表示，会特别继续留意楼市方面的发展，如果有需要，会在政策上作出一些调整。

梁振英表示，增加土地和楼房的供应的工作，须持之有恒，才可以比较长远地解决长期困扰香港的房屋问题。

据官方数字，7月全港私人住宅楼价在小型单位引领下续创新高，升幅较6月则轻微加快，楼价此番升势已持续16个月。综合今年首七个月整体楼价升9%。

不过，近期外围及本地金融市场动荡，且在出口转差及本地旅游及零售业显着放缓下，分析师对香港明年经济增长看淡。投行瑞银预测香港住宅楼价由现时至2017年底将下跌25-30%。（完）