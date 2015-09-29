香港房屋问题仍严重 楼市措施不＂减辣＂--特首

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港9月29日 - 香港特区行政长官梁振英周二表示，目前香港的房屋问题仍然严重，政府会继续努力增加土地供应，现时不会对过去推出的楼市辣招＂减辣＂。
梁振英早上出席行政会前对记者表示，大部分家庭仍然负担不起现在的楼价，政府会继续遏抑物业的炒卖和投资需求，以及香港以外人士在港买楼的需求，不会＂减辣＂。
＂特区政府知道，目前我们的住屋问题仍然严重，大部分家庭，包括年青人仍然负担不起现在的楼价，所以特区政府会继续努力。具体来说，我们不会‘减辣’。＂他说。
香港金融管理局上周五发表最新季报指出，监于环球及本港金融市场波动加剧，楼市前景将较审慎，且物业市场估值偏高，与经济基本因素并不一致，下行风险已逐步增加。此外，财政司司长曾俊华周六外访后返港时对记者表示，会特别继续留意楼市方面的发展，如果有需要，会在政策上作出一些调整。
梁振英表示，增加土地和楼房的供应的工作，须持之有恒，才可以比较长远地解决长期困扰香港的房屋问题。
据官方数字，7月全港私人住宅楼价在小型单位引领下续创新高，升幅较6月则轻微加快，楼价此番升势已持续16个月。综合今年首七个月整体楼价升9%。
不过，近期外围及本地金融市场动荡，且在出口转差及本地旅游及零售业显着放缓下，分析师对香港明年经济增长看淡。投行瑞银预测香港住宅楼价由现时至2017年底将下跌25-30%。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。