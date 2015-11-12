新鸿基地产指第四季香港楼价倘调整仍属健康正常 明年料保持平稳

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港11月12日 - 香港主要地产商--新鸿基地产(0016.HK)周四称，今年首三季本地住宅楼市表现理想，即使接近第四季受外来因素影响而出现轻微调整也属健康正常，预计全年楼价仍有温和升幅，明年料可保持平稳。
新地副董事总经理雷霆在股东大会后对记者表示，不希望楼价大上大落，但认为＂有上有落＂是正常。
＂香港一向受不少因素影响，但本地经济不算差，市民收入上升；就算加息相信幅度小且步伐不会太快，按揭利率相信仍会有一段较长时间维持颇低水平，加上内地经济不会差，所以相信楼价仍会表现平稳。＂他称。
政府稍早发布的楼价指数显示，今年首九个月整体楼价升9.9%，9月份私人住宅楼价继续创新高，但当月升幅为半年以来最慢，市场对楼价见顶回落的预期正在上升。第一太平戴维斯周三预期，香港的豪宅楼价未来一年可能下跌10%，而一般住宅楼价跌幅更可能达15%，并以小户型位价格跌幅尤为明显。
新地另一名副董事总经理黄植荣表示，公司对香港的前途及楼市均有信心，对政府出售的每一幅地都会认真研究，由去年7月至今公司已投得九幅土地。对于近期政府招标出售的青衣商住用地，因发展商出价未达政府最低要求而流标，黄植荣认为这与该土地的位置及涉及工程费用较高，因而令发展商出价较为审慎所致。
此外，效力新地逾六年的执行董事兼首席财务总监陈国威早前已提出辞任，并将于明年1月1日生效。而他亦于今天举行的股东周年大上轮值告退董事职务。
被问到陈国威的接班人人选，新地主席郭炳联表示，陈国威原有职务日后会由四人分担，公司的高层职位会尽量由内部提升。
新地午盘中段股价涨2.45%，大市恒生指数.HSI升逾2%。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。