香港四大二手楼价指数连两周反弹 确认楼价止跌回升--中原地产

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透香港7月22日 - 据中原地产周五发表的最新楼价指数显示，反映香港整体二手楼价及各类型单位的四大整体指数连续两周上升，为今年2月以来首见，确认楼价止跌回升，反映英国决定脱欧后，本港楼价升势加快。
反映二手住宅楼价的中原城市领先指数CCL及大型屋苑领先指数CCL Mass分别最新报130.5点和131.74点，按周均涨0.51%；CCL(中小型单位)及CCL(大型单位)按周分别升0.45%和0.78%。
中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出，CCL、CCL Mass和CCL(中小型单位)三大指数齐创20周新高，一旦升穿春节高位，即进一步确定楼价回升。
今天公布的数据是根据7月11日至17日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中有逾八成的交易是在6月27日至7月3日签临时买卖合约，即6月24日英国公投脱欧后第二周的市况。
香港政府公布的楼价数字有所滞后，据差饷物业估价署此前公布的5月份临时数字显示，当月全港私人住宅楼价指数连续第二个月反弹，按月升0.73%，为四个月来高位；首五个月住宅楼价跌幅收窄至3.3%。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。