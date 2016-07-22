香港四大二手楼价指数连两周反弹 确认楼价止跌回升--中原地产

路透香港7月22日 - 据中原地产周五发表的最新楼价指数显示，反映香港整体二手楼价及各类型单位的四大整体指数连续两周上升，为今年2月以来首见，确认楼价止跌回升，反映英国决定脱欧后，本港楼价升势加快。

反映二手住宅楼价的中原城市领先指数CCL及大型屋苑领先指数CCL Mass分别最新报130.5点和131.74点，按周均涨0.51%；CCL(中小型单位)及CCL(大型单位)按周分别升0.45%和0.78%。

中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出，CCL、CCL Mass和CCL(中小型单位)三大指数齐创20周新高，一旦升穿春节高位，即进一步确定楼价回升。

今天公布的数据是根据7月11日至17日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中有逾八成的交易是在6月27日至7月3日签临时买卖合约，即6月24日英国公投脱欧后第二周的市况。

香港政府公布的楼价数字有所滞后，据差饷物业估价署此前公布的5月份临时数字显示，当月全港私人住宅楼价指数连续第二个月反弹，按月升0.73%，为四个月来高位；首五个月住宅楼价跌幅收窄至3.3%。（完）