香港远东发展称澳洲赌场项目无资金压力

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港8月27日 - 香港中型发展商--远东发展(0035.HK)周四表示，公司稍早与伙伴中标的澳洲昆士兰赌场度假村项目，其中的住宅部分建成后估计货值逾百亿港元，加上公司未来两、三年推出市场的香港、内地及海外的楼盘总货值达350亿港元，有足够资金回笼，现无集资需要。
远东发展主席邱达昌在股东周年大会后对记者表示，该位于澳洲第三大城市--布里斯本的Queen's Wharf娱乐区域及综合度假村、住宅项目，其中赌场及综合度假村部分总投资为20亿澳元（约110亿港元），远东发展及周大福企业各占25%权益，澳洲EchoEGP.AX占50%。至于住宅开发部分，远展与伙伴之一的周大福企业各占50%股权。
他未有透露住宅部分的投资额，只表示项目可建楼面面积达150万平方尺，将分期兴建三幢共2,000个住宅单位，料建成后总货值达百多亿港元。
＂公司手头现金超过30亿港元，加上未来两、三年可预售的楼盘总值达350亿港元，公司的资金压力不大。＂邱达昌说。
远展董事总经理孔祥达补充，Queen's Wharf项目住宅部分料可于2017年开始预售首幢，赌场部分则于2017年开始兴建，料2022年投入营运。
该公司目前共有20个在售及未来数年推出市场预售的楼盘，分布于上海、广州、香港、澳洲柏斯及墨尔本、吉隆坡及伦敦。
对于近期亚洲多国货币以至人民币均贬值，孔祥达表示，公司在香港以外投资房地产，建筑费都会在当地借贷因此已对冲了汇率风险，但盈利则以港元入账，这部分没有对冲。
近期港股跟随外围大幅波动，加上港元相对走强及美国加息步伐渐近，令人关注未来或会影响本地资产价格，尤其是楼市。
邱达昌表示，虽然美国未来肯定会加息，但相信加幅不会太大。
＂即使每次加0.25(个百分点)，加两、三次，也不会对（香港）楼价影响太多，（影响）楼市主要是供求和价钱问题。＂他认为，楼价在800万港元以下的住宅会有较大支持。
远东发展午盘尾段股价涨3.82%，报2.99港元，过去一个月累计跌近26%。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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